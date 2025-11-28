Автоинспекторы в Одинцове провели рейд «Детское кресло»

Мероприятие прошло вблизи образовательных учреждений Одинцовского округа, где автоинспекторы уделяли особое внимание правилам перевозки несовершеннолетних. Дорожные полицейские останавливали автомобили, в салонах которых находились дети, и с каждым из водителей проводили разъяснительную беседу.

Ключевым тезисом во время бесед с автомобилистами стала безопасность ребенка в автомобиле, которая является зоной ответственности водителя.

Кроме того, автоинспекторы напоминали, что за нарушение требований к перевозке детей законодательством предусмотрена административная ответственность. Помимо этого, в рамках акции водителям вручались наклейки «Ребенок в автомобиле», а юным пассажирам — полезные подарки: световозвращающие браслеты, которые делают их более заметным на дороге в темное время суток.

Подобные мероприятия проводят регулярно в Одинцовском городском округе.