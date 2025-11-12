Автоинспекторы в Одинцове провели профилактическую акцию «Засветись»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителями движения «Родительский патруль» провели мероприятие «Засветись» в парке культуры, спорта и отдыха. Главная цель акции привлечение внимания к необходимости использования световозвращающих элементов пешеходами в условиях недостаточной видимости.

Инициаторы акции рекомендовали взрослым не оставлять на улице детей без внимания и позаботиться о наличии у них световозвращающих элементов на верхней одежде.

Главная особенность их материала состоит в том, что он может вернуть отраженный свет обратно к источнику независимо от того, под каким углом он будет падать на его поверхность. Для этого в структуру световозвращающего материала встроены шарики-микропризмы.

Все участники получили информационные брошюры и те самые полезные аксессуары. Помимо непосредственного участия в мероприятиях, неравнодушные взрослые используют чаты, социальные сети и интернет-пространство, куда направляют различные информационные посты, подготовленные региональной Госавтоинспекцией.