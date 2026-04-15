Автоинспекторы в Одинцове провели профилактическую акцию

В ходе бесед автоинспекторы привели статистику аварийности, на конкретных примерах разъяснили принципы пассивной безопасности автомобиля и призвали граждан всегда пристегиваться, в том числе на заднем сиденье. Особое внимание уделили правилам перевозки детей в автомобиле, а именно — необходимости использования детских удерживающих устройств.

Цель акции — напомнить водителям и пассажирам, что пренебрежение ремнем безопасности значительно повышает риск тяжелых травм и летального исхода даже при незначительном дорожно-транспортном происшествии. Всем участникам мероприятия вручили тематические памятки. Такие акции проводят регулярно в Одинцовском округе.