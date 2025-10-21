Автоинспекторы в Одинцове провели профилактическое занятие в автошколе

В рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактическое занятие в автошколе. Автоинспекторы акцентировали внимание будущих водителей на одной из ключевых проблем — недостаточной видимости пешеходов в темное время суток и в условиях плохой погоды.

Участникам дорожного движения разъяснили, что световозвращающие элементы являются самым эффективным способом обезопасить себя на дороге.

Кроме того, дорожные полицейские напомнили курсантам об их обязанности как водителей при вынужденной остановке транспортного средства вне населенных пунктов надевать световозвращающий жилет. Это простое правило значительно снижает риск наезда. В завершение встречи всем участникам были вручены тематические брошюры и световозвращающие ленты.

Цель данной акции — привлечь внимание к необходимости использования световозвращающих элементов.