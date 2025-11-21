Автоинспекторы в Одинцове провели профилактический рейд

Фото: Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому г. о.

Полиция провела рейд для пресечения правонарушений в сфере дорожного движения и миграционного законодательства в рамках оперативно-профилактической операции «Антикриминал». Совместные проверки позволяют выявлять нарушения миграционного законодательства не только на дороге, но и оперативно реагировать на другие правонарушения.

Сотрудники проверили более 50 транспортных средств. Стоит отметить, что удалось выявить трех иностранных граждан, находившихся в реестре контролируемых лиц и подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации.

Нарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Составлено три административных материала по части 3.1 статье 18.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил въезда и пребывания в стране. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено шесть административных материалов за нарушение правил дорожного движения иностранными гражданами. Рейды проводятся регулярно. Межведомственное взаимодействие Госавтоинспекции и миграционной службы повышает их эффективность.