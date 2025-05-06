Автоинспекторы в Одинцове провели инструктаж для будущих мотоциклистов

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели инструктажи по правилам дорожного движения с будущими водителями мототранспорта. Беседу организовали в связи с началом мотосезона и в рамках социального раунда «Безопасная мобильность».

Дорожные полицейские напомнили учащимся автошколы, что водители двухколесного транспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

Госавтоинспекторы обратили внимание собеседников на безопасное поведение на дороге, особенно при перестроении, и расположение транспортных средств на проезжей части. Будущим мотоциклистам рекомендовали обязательно использовать шлем и защитную экипировку, а также вручили им информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.

Беседа проходила в форме живого диалога, потому каждый из присутствующих мог задать любой интересующий вопрос.