Автоинспекторы в Одинцове провели для дачников акцию по профилактике ДТП

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактическую работу по снижению дорожно-транспортного травматизма среди жителей дачных поселков и садовых товариществ. Автоинспекторы разместили тематические памятки на информационных стендах.

Кроме того, были организованы беседы с руководством садовых товариществ и непосредственно с жителями. Каждому участнику вручались листовки с наглядными советами и правилами поведения на дороге.

Особое внимание сотрудники полиции уделили вопросам воспитания у детей правильных привычек. Родителям рекомендовали проводить совместные беседы о безопасном поведении на дорогах, а также демонстрировать своим примером дисциплинированное отношение к правилам.

Подобные мероприятия помогают повысить ответственность как взрослых, так и детей, снижая риск происшествий и способствуя формированию сознательного поведения на дорогах Одинцовского округа.