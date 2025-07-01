Автоинспекторы в Одинцове провели беседы о соблюдении скоростного режима

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели на автозаправочных станциях профилактические беседы с водителями. В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге.
Также полицейские акцентировали внимание участников мероприятия на недопустимости нарушения Правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости, и вручили собеседникам информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.
При наезде автомобиля на пешехода на скорости в 20 километров в час человек чаще всего получит лишь легкие травмы, при 30-40 — возможны случаи инвалидности и летального исхода. Если же автомобиль двигается со скоростью 60 километров в час — смерть человека при столкновении практически неизбежна.
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