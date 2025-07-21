Автоинспекторы в Одинцове провели беседу с воспитанниками детского лагеря

На территории парка «Патриот» сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции напомнили воспитанникам «Лагеря настоящих героев» о безопасном поведении на дороге в летний период. Они рассказали ребятам об основных правилах дорожного движения.

Автоинспекторы объяснили, в какие «дорожные ловушки» могут попасть дети, и каким основным правилам они должны следовать при катании на велосипедах, самокатах, а также на различных средствах индивидуальной мобильности.

В завершении мероприятия сотрудники Госавтоинспекции подарили каждому участнику световозвращающий браслет с логотипом крупнейшего кикшеринг-сервиса и тематическую памятку с соответствующими рекомендациями.

Сотрудники полиции надеются, что дети усвоили, что дорога — не место для игр и развлечений, а полученные в этот день знания помогут безопасно провести оставшиеся летние каникулы.

