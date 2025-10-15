Автоинспекторы в Одинцове провели беседу с воспитанниками детских садов

В рамках мероприятия «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей в детских садах в Одинцовском городском округе. Малышам в доступной форме рассказали о правилах безопасного поведения на дороге.

Автоинспекторы познакомили детей со служебным автомобилем. Каждый ребенок смог не только рассмотреть его оснащение, но и почувствовать себя настоящим полицейским, посидев за рулем. Малыши получили не только полезную информацию, но и положительные эмоции.

В завершение мероприятия юным пешеходам вручили подарки — световозвращающие элементы, которые помогут им быть заметнее на дороге. Также ребят научили правильно крепить их на одежду и рюкзаки.

Цель профилактической акции в Одинцове — привлечь внимание к необходимости использования световозвращающих элементов.