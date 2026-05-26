Автоинспекторы в Одинцове провели беседу с велосипедистами

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с посетителями торгово-развлекательного центра в Одинцове. Инспекторы напомнили участникам дорожного движения о правилах поведения на проезжей части.

Особое внимание дорожные полицейские уделили профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием веломототранспорта и средств индивидуальной мобильности.

Обратили внимание на одну из распространенных ошибок велосипедистов — это переезд пешеходного перехода, не спешившись. Сотрудники полиции рассказали, почему такой маневр опасен и к каким последствиям может привести.

Кроме того, была затронута тема обязательного ношения защитной амуниции и шлема. Участники мероприятия получили от автоинспекторов тематические листовки и световозвращающие аксессуары.