Автоинспекторы в Одинцове провели беседу с сотрудниками и клиентами автосалона

Профилактическая акция по безопасности дорожного движения прошла в Одинцове. Сотрудники Госавтоинспекции посетили один из местных автосалонов в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь».

Дорожные полицейские пообщались с посетителями и персоналом заведения. В ходе встреч особое внимание уделили правилам использования средств безопасности в автомобиле. Инспекторы рассказали о необходимости всегда пристегиваться ремнем безопасности и обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров.

Отдельное напоминание получили сотрудники автосалона. Тем, кто регулярно садится за руль для демонстрации возможностей машин потенциальным покупателям, напомнили о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима, а также об отказе от рискованных маневров.

В завершение встречи каждый участник получил тематическую памятку с ключевыми правилами безопасного поведения в автомобиле.