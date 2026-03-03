Автоинспекторы в Одинцове провели беседу о безопасности с родителями

27 февраля в одном из магазинов детских товаров Одинцова прошло полезное мероприятие. Сотрудники Госавтоинспекции встретились с посетителями, чтобы напомнить мамам и папам о главном — безопасности их детей в автомобиле.

Сложно найти лучшее место для разговора с родителями-водителями, чем там, где они покупают все самое нужное для своих чад. Инспекторы обратились к взрослым с важной миссией — объяснить, почему «маленький пассажир» требует огромной ответственности.

Так, в ходе беседы автоинспекторы подробно рассказали родителям о правилах перевозки детей. Главной темой стал выбор автокресла. Оказалось, что многие заблуждаются, считая, что достаточно просто купить любое кресло. Стражи порядка объяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство, ориентируясь на вес, рост и возраст ребенка. Ведь только правильно подобранное и установленное кресло может спасти жизнь в критической ситуации.

Каждый участник беседы получил полезный подарок — яркую памятку с основными правилами и рекомендациями.