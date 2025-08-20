Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Засветись!»

Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции провели очередную акцию «Засветись!» Автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности на дороге. Ребятам рассказали, как вести себя в дорожно-транспортной среде, чтобы не возникало неприятных ситуаций.

Такие беседы особенно актуальны во время каникул, когда дети много времени проводят на улице. Особое внимание дорожные полицейские уделили правильному переходу проезжей части, безопасному поведению на территории дворов и, конечно, ношению световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Всем участникам мероприятия были вручены световозвращающие аксессуары и информационные брошюры с соответствующими рекомендациями. Благодаря световозвращающим гаджетам водители в темное время суток могут заметить пешеходов в ближнем свете фар на расстоянии до 130-140 метров. Без них дистанция снижается до 25-40 метров.