Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Велосипед»

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу напомнили детям и взрослым, как безопасно передвигаться на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности. Акцию провели в городских парках.

Особое внимание уделили правилам выезда на дорогу. Управлять велосипедом по проезжей части разрешено с 14 лет. До этого возраста кататься можно по тротуарам и велодорожкам, не создавая опасности для пешеходов.

Отдельно участникам рассказали о защите при падении. Шлем, налокотники и наколенники помогают снизить риск серьезных травм, поэтому пренебрегать экипировкой не стоит даже во время обычной прогулки во дворе или парке.

Велосипедистам также напомнили о необходимости быть особенно внимательными при пересечении дорог, соблюдать сигналы светофора и учитывать других участников движения.

В завершение акции участникам раздали тематические памятки с основными правилами безопасного поведения на дороге.