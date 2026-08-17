Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Светофор»

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу напомнили пешеходам основные правила перехода дороги. Рассказали, как сделать себя заметнее для водителей в темное время суток.

Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Важно убедиться, что водители действительно остановились и пропускают пешехода. Особое внимание уделили световозвращающим элементам. Фликеры на одежде, рюкзаке или сумке помогают водителю раньше заметить человека на дороге в темноте, дождь или туман. Особенно актуально это для детей и тех, кто возвращается домой в вечернее время.

Во время акции участникам напомнили, что телефон и наушники могут отвлекать от дорожной обстановки. Даже на знакомом маршруте стоит сохранять внимание и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

В завершение пешеходам подарили световозвращающие аксессуары и тематические памятки с правилами безопасного поведения на дороге.