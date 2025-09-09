Автоинспекторы в Одинцове провели акцию по безопасности на дорогах

Автоинспекторы проводили с водителями и пассажирами профилактические беседы, разъясняя необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Особый акцент был сделан на том, что эти простые меры способны сохранить жизнь и здоровье в случае дорожно-транспортного происшествия.

Также стражи порядка призвали автомобилистов к внимательности и осторожности на дорогах, напомнив о необходимости беречь не только свою жизнь, но и жизни окружающих. На пешеходных переходах полицейские пообщались с детьми и взрослыми, объясняя им правила безопасного перехода проезжей части и важность использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.