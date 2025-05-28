Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Пешеходный переход»

Автоинспекторы особенно акцентировали внимание на необходимости использования световозвращающих элементов на одежде пешеходов, особенно в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Представители Госавтоинспекции объяснили взрослым и детям основные правила безопасного поведения на дороге. Они напомнили, что переходить проезжую часть следует только в специально отведенных местах — по пешеходным переходам, а также только на разрешающий сигнал светофора. Участникам акции были подарены световозвращающие аксессуары, которые помогают стать более заметными для водителей в темноте, а также информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения.

Пешеходы, в свою очередь, выразили благодарность за полезные советы и пообещали соблюдать правила дорожного движения, чтобы минимизировать риск возникновения дорожных происшествий.