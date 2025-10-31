Автоинспекторы в Одинцове провели акцию безопасности на заправочных станциях

Автоинспекторы в Одинцове уделили особое внимание необходимости использования световозвращающих элементов на одежде у пешеходов. Акцию провели на заправках городского округа.

В рамках социального раунда «Засветись», направленного на повышение безопасности пешеходов в темное время суток, сотрудники рассказали о безопасности и напомнили о строгом соблюдении правил дорожного движения.

Особое внимание автоинспекторы уделили увеличению продолжительности темного времени суток и необходимости использования световозвращающих элементов. Все участники получили в подарок информационные брошюры и световозвращающие ленты.

Целью акции «Засветись» является привлечение внимания к важности использования подобных элементов пешеходами в условиях недостаточной видимости. Использование светоотражателей увеличивает видимость пешехода на дороге до 150-400 метров, а при включенном дальнем свете фар — до 400 метров.