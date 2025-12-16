Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Безопасная зима»

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели акцию «Безопасная зима». Мероприятие направлено на повышение осведомленности детей о правилах безопасного поведения на дороге в условиях короткого светового дня и ухудшения погодных условий.

Зимний период традиционно сопряжен с повышенными рисками на дорогах: ранние сумерки, гололед, снегопады и низкие температуры создают дополнительные сложности как для водителей, так и для пешеходов. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические акции, уделяя особое внимание юным участникам дорожного движения.

В ходе акции автоинспекторы в доступной форме напомнили детям об основных правилах безопасности на дороге в зимний сезон. Особый акцент был сделан на важности использования световозвращателей на одежде. Эти простые, но эффективные приспособления делают пешеходов заметными для водителей в темное время суток и в условиях плохой видимости, тем самым существенно снижая риск происшествий.