Автоинспекторы в Одинцове провели акцию «Безопасная Россия»

В ходе мероприятия «Безопасная Россия» автоинспекторы в Одинцове останавливали автомобили и напоминали им о соблюдении правил дорожного движения. Цель акции — повысить осведомленность водителей о безопасности на дорогах.

Каждый участник акции получил от дорожной полиции информационную брошюру с рекомендациями по безопасному поведению на дороге. Для маленьких пассажиров акции подготовили световозвращающие брелоки с изображением российского триколора, чтобы повысить их видимость в темное время суток и улучшить безопасность.

Госавтоинспекция отметила, что такие акции способствуют формированию общей культуры безопасности на дороге. Кроме того, в мероприятиях подобного рода сотрудники ГИБДД активно проводят различные лекции в школах, встречи с молодежью и мастер-классы по безопасному вождению. Они напоминают о необходимости внимательного и ответственного отношения не только со стороны водителей, но и пешеходов.

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасности на дорогах можно на официальном сайте или в местном отделении Госавтоинспекции.