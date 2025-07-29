Автоинспекторы в Одинцове проведут рейд «Трезвый водитель»

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Госавтоинспекция Московской области при поддержке Министерства социальных и информационных коммуникаций и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» проходит рейд «Трезвый водитель». Акция в Одинцовском округе пройдет с 21 июля по 10 августа.

Во всех городских округах Подмосковья будет реализован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о недопустимости нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Ежедневно автоинспекторами, общественниками и волонтерами будет проводиться контроль сельских территорий, садовых некоммерческих товариществ, коттеджных поселков и мест отдыха у водоемов.

Также запланированы целевые рейдовые мероприятия, в рамках которых будет использован метод «массовой проверки».