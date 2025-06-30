Автоинспекторы в Одинцове проведут рейд «Нетрезвый водитель»

На территории Одинцовского городского округа в период с 30 июня по 6 июля проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейд организован в целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и для стабилизации аварийной обстановки из-за управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для водителя, который управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрен штраф — 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полтора до двух лет. Аналогичная санкция предусмотрена за невыполнение водителем законного требования сотрудника Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За повторное нарушение предусмотрено уголовное наказание. Госавтоинспекция просит сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, по телефонам: 8 (495) 598-26-02, 8 (495) 597-99-55, 8 (495) 598-24-63.