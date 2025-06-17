Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки делей

Фото: Одинцовский отдел Госавтоинспекции

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Они напомнили водителям правила перевозки детей в автомобилях.

Во время мероприятия автоинспекторы обращали внимание, как соблюдают правила дорожного движения родители-водители и разъясняли, почему необходимо строго соблюдать правила. Также правоохранители предупреждали собеседников об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Родителям дорожные полицейские вручали информационные брошюры с соответствующими рекомендациями и проводили с ними профилактические беседы. А детям, дарили световозвращающие аксессуары, которые настоятельно рекомендовали носить при передвижении по проезжей части дороги в темное время суток. Применение световозвращателей даже в ближнем свете фар делает человека заметным для водителей на расстоянии до 200 метров.

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