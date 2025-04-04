Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям о важности ремней безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове напомнили посетителям и работникам одного из автосалонов о безопасном поведении на дороге. Также они провели акцию «Один щелчок спасает жизнь».

Автоинспекторы рассказали собеседникам о соблюдении скоростного режима и важности использования ремней безопасности при поездках в автотранспортных средствах, а также вручили им информационные брошюры.

Сотрудники Госавтоинспекции особо отметили, что зачастую многие водители отстегиваются сами и отстегивают ремень безопасности своего ребенка, находящегося в детском удерживающем устройстве, за несколько метров до пункта назначения. Они ошибочно считают, что это безопасно, но именно в эти считанные минуты может произойти трагедия с непредвиденными, зачастую тяжелыми, последствиями.