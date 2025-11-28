Автоинспекторы в Одинцове напомнили школьникам правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения провели мероприятие «Правила дорожные — знать каждому положено» на площадке одной из школ Одинцовского округа. В начале акции учащиеся посмотрели обучающий видеоролик, а инспекторы напомнили о ключевых аспектах безопасного поведения на дороге.

Особое внимание уделили пешеходным переходам, сигналам светофора и дорожным знакам. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули важность использования на одежде световозвращающих элементов для безопасности в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Дети с энтузиазмом отвечали на вопросы и делились своими знаниями о дорожной безопасности. В завершение мероприятия ребята пообещали быть внимательными и осторожными на дорогах и получили в подарок световозвращающие ленты.