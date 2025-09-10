Автоинспекторы в Одинцове напомнили школьниках правила безопасности на дороге

Акция была направлена на пропаганду безопасного поведения детей на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями родительской общественности провели профилактические мероприятия вблизи школ, чтобы напомнить юным пешеходам и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Автоинспекторы дежурили у основных проходов к учебным заведениям в часы пик, когда школьники наиболее активно шли на занятия и возвращались домой. Стражи порядка не только контролировали ситуацию, но и проводили разъяснительные беседы с детьми, объясняли важность внимательности на дороге. Полиция акцентировала внимание на правилах перехода улиц и необходимости использовать пешеходные переходы.

В рамках акции участникам раздали информационные брошюры, которые содержали полезные советы по безопасности, а также памятки о том, как вести себя на дороге и вблизи транспорта. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов. Каждому юному пешеходу вручили световозвращающие браслеты, которые помогут повысить видимость детей в темное время суток, особенно в условиях плохой погоды.

Взрослые активно поддержали акцию, а также призвали всех родителей обратить внимание на обучение детей правилам дорожного движения в домашних условиях и активно участвовать в подобных акциях.