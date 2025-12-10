Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам правила безопасности на дороге

В Одинцовском округе сотрудники Госавтоинспекции проводят акцию для безопасности пешеходов. Мероприятие состоялось с 8 по 14 декабря.

Целью данного мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. На сегодняшний день эта категория участников дорожного движения остается менее дисциплинированной, поэтому менее защищенной.

Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с участием данной категории участников дорожного движения, являются пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего (остановившегося) транспортного средства.

Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть их на расстоянии до 400 метров в темное время суток. Световозвращатели в несколько раз увеличивают на дороге видимость пешехода для водителей.