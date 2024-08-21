Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Одинцовские автоинспекторы провели акцию «Засветись» на оживленном пешеходном переходе города. Мероприятие просветительского характера направили на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Вблизи оживленного нерегулируемого пешеходного перехода специалисты напомнили пешеходам об обязательном соблюдении правил дорожного движения. Особенно при переходе проезжей части. Также в мероприятии приняли участие прохожие разных возрастов: взрослые, пожилые и даже семьи с детьми.

Автоинспекторы обратили внимание участников дорожного движения на то, как обеспечить свою безопасность в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Особый акцент сделали на обязательном ношении световозвращающих элементов на верхней одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили пешеходам световозвращающие аксессуары и разъяснили правила их размещения. Также участникам акции раздали информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению безопасности в дорожно-транспортной среде.

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