Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции вновь отправились в один из детских лагерей Одинцовского округа с профилактической миссией — напомнить ребятам правила дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности (самокатах и велосипедах). Каждому ребенку инспекторы вручили полезные подарки в виде световозвращающих лент.

Сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание ребят, отдыхающих в летнем «Лагере Настоящих Героев», на том, где и как можно передвигаться на самокатах и велосипедах, а также напомнили, как правильно пересекать пешеходный переход.

Кроме лекции о безопасности, офицеры рассказали детям о своей профессии и показали ее «изнутри». Детям предоставили возможность увидеть служебные машины сотрудников Госавтоинспекции, продемонстрировали звуковые и световые сигналы полицейских авто и мотоцикла.

Такие акции в Одинцовском округе проходят регулярно как для детей, так и для взрослых.

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