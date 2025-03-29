Автоинспекторы в Можайске напомнили водителям правила перевозки детей

В Можайске прошла профилактическая акция «Один щелчок спасает жизнь», организованная волонтерами, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудниками ГИБДД. Главной целью мероприятия стало информирование водителей и пассажиров о важности соблюдения правил безопасной перевозки детей.

В рамках акции участники раздавали специальные памятки, в которых подробно объяснялась необходимость использования детских удерживающих устройств. Организаторы сделали акцент на информировании через раздачу листовок. Каждая памятка напоминает, что даже на коротких маршрутах детское кресло и ремни безопасности — это обязательная мера защиты.

Особую актуальность такие мероприятия приобретают перед началом летнего сезона, когда на дорогах традиционно увеличивается поток автомобилей. По данным ГИБДД, использование детских автокресел помогает снизить риск смертельных травм при авариях на 75%.

Организаторы акции уверены, что подобные инициативы способствуют повышению ответственности участников дорожного движения.