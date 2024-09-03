Автоинспекторы в Лобне напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из отряда «Юные инспекторы движения» провели для первоклассников школы № 10 городского округа Лобня занятие по правилам дорожного движения. Его организовали в рамках акции «Грамотный пешеход».

Торжественную линейку в День знаний посетили госавтоинспекторы и представители отряда «Юные инспекторы движения». Они поздравили детей из школы № 10 с праздником и предложили поучаствовать в акции «Грамотный пешеход».

Школьникам напомнили о правилах для пешеходов, где разрешено передвигаться пешеходу, где переходить на другую сторону улицы и что делать в случае отсутствия светофоров.

В завершении мероприятия детям раздали полезные подарки и устроили фотосессию в тематической фотозоне.

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