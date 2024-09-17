Автоинспекторы в Лобне напомнили детям правила дорожного движения

Госавтоинспекторы из городского округа Лобня и представитель Общественного совета Виктория Канахина организовали профилактическое занятие по правилам дорожного движения в детском саду «Незабудка». Ребятам напомнили о поведении на дороге, разъяснили значения знаков и сигналов светофора.

Воспитанникам детского сада «Незабудка» в развлекательной форме рассказали о безопасности на дороге, правилах перехода проезжей части. Малышам напомнили и об опасности подвижных игр вблизи дорог. На занятии дети повторили значение дорожных знаков и разметки, сигналов светофора. Госавтоинспекторы разъяснили ребятам значение жестов регулировщика.

В рамках мероприятия по безопасности на дорогах провели также родительское собрание. Взрослым напомнили, что во время перевозки детей в машине необходимо использовать удерживающие устройства. Затронули и тему безопасности передвижения на электросамокатах.

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