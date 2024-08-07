Автоинспекторы в Ленинском округе напомнили детям дорожные правила

Фото: Администрация Ленинского городского округа

Профилактическую встречу с детьми из детского оздоровительного лагеря «Смайлик» провели сотрудники ГИБДД Ленинского округа. Ребятам напомнили о том, как правильно вести себя на тротуарах и дороге на самокатах.

Для детей летнего лагеря школы № 1 в Видном провели тематическое мероприятие. На нем сотрудники ГАИ напомнили ребятам правила дорожного движения. Событие прошло в рамках акции «Безопасное лето».

«В очередной раз мы с ребятами проработали технику безопасного поведения на дороге и вспомнили правила поведения пешеходов, а на транспортной площадке рассмотрели, как безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности и какие средства защиты необходимо использовать», — сказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Такие мероприятия автоинспекторы проводят регулярно. В том числе в лагерях округа.

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