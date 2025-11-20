Автоинспекторы в Красногорске проверили соблюдение правил перевозки детей

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, направленный на привлечение внимания к проблемам детей и обеспечение их благополучия. В рамках празднования этой даты сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск проверили соблюдение правил перевозки детей и напомнили о важности безопасности юных пассажиров.

В ходе тематического мероприятия полицейские проверили наличие в транспортных средствах детских удерживающих устройств, их соответствие возрасту и весу маленьких пассажира. Автомобилистам рассказали, как правильно фиксировать ребенка в автокресле, а также о том, какая ответственность существует для водителя, нарушившего ПДД.

Не остались без внимания сотрудников Госавтоинспекции и юные пассажиры, которым вручили световозвращающие браслеты, книги Сергея Михалкова «Дядя Степа» и тематические закладки.