Автоинспекторы в Красногорске провели урок по дорожной безопасности в образовательном центре «Отрада». Они напомнили школьникам о правилах поведения на перекрестках и пешеходных переходах, а также об использовании световозвращающих элементов в темное время суток.

Урок в образовательном центре организовали педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Ребята повторили правила, значение дорожных знаков и сигналов светофора. Ученики вспомнили самые сложные участки, которые встречаются на пути в школу, и рассказали, как правильно вести себя на проезжей части.

Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Полицейские напомнили, что такие атрибуты обеспечивают безопасность и помогают предотвратить несчастные случаи.

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