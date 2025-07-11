Автоинспекторы в Красногорске провели урок по безопасности в лагере «Мозаика»

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск на базе школы «Мозаика» организовали встречу с детьми из лагеря дневного пребывания, чтобы напомнить им о важности соблюдения правил дорожного движения. В рамках мероприятия прошел конкурс рисунков на асфальте, в котором приняли участие более ста юных жителей муниципалитета.

Перед началом творческого занятия полицейские рассказали ребятам о своей службе и разобрали сложные дорожные ситуации, с которыми могут столкнуться дети. После этого участникам предложили изобразить цветными мелками знакомые дорожные знаки, светофоры и разметку — элементы, которые они ежедневно видят на улицах.

Погрузившись в творческий процесс, дети создали яркие тематические рисунки и написали благодарственные послания сотрудникам Госавтоинспекции за их работу по обеспечению безопасности на дорогах.

В завершение встречи ребятам вручили световозвращающие аксессуары, которые помогут сделать их более заметными для водителей и повысить безопасность на дорогах округа.