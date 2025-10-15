Автоинспекторы в Красногорске провели профилактический рейд ко Дню белой трости

Автоинспекторы в Красногорске напомнили водителям о важности уважения прав слабовидящих и незрячих пешеходов. Мероприятие провели ко Дню белой трости.

Профилактический рейд направлен на повышение безопасности пешеходов, имеющих ограничению по зрению. Автоинспекторы напомнили водителям об уважении прав слабовидящих и незрячих пешеходов. Эта категория является одной из самых незащищенных среди участников дорожного движения.

Автоинспекторы вручили водителям памятки, призывающие быть предельно внимательными и вежливыми к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделили слабовидящим пешеходам. Полицейские напомнили об использовании световозвращающих элементов и вручили варежки. Они помогут участникам дорожного движения быть заметными для водителей транспортных средств.