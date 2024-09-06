Автоинспекторы в Красногорске напомнили детям правила дорожного движения

День профилактики дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги» прошел в Красногорске. Автоинспекторы и глава городского округа Дмитрий Волков напомнили ребятам основные правила поведения.

Глава Дмитрий Волков, начальник Госавтоинспекции Подмосковья, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов и уполномоченный по правам ребенка области Ксения Мишонова приняли участие в Дне профилактики травматизма и напомнили детям начальных классов школы № 17 в Красногорске правила дорожного движения.

Профилактике уделяет повышенное внимание. Правила объясняют в школах и детских садах. Также в округе работает отделение юных инспекторов дорожного движения, где ребята с раннего возраста познают правила поведения на дорогах. Они отрабатывают теорию и практику. Это позволяет сформировать опыт, который в будущем станет основой жизненных приоритетов.

«Спасибо инспекторам, учителям, родителям и всем, кто вовлечен в эту важную миссию воспитания грамотных пешеходов, пассажиров, а в будущем — наших водителей!», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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