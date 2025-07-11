Автоинспекторы в Коломне раздали водителям воду и мороженое

В Коломне на улице Астахова автоинспекторы раздали более 100 бутылок воды и 50 порций мороженого водителям и пассажирам. На упаковках были размещены специальные наклейки с важной информацией о правилах дорожного движения.
Основная задача акции — помощь автомобилистам легче переносить жару и снизить риск аварий. Автоинспекторы отметили, что они могут возникнуть из-за ухудшения самочувствия водителя в результате перегрева.
Одновременно сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы, советуя соблюдать скоростной режим, избегать дальних поездок в самые жаркие дневные часы и помнить об обязательном отдыхе.
Сотрудники, которые приняли участие в акции призвали всех участников движения соблюдать правила дорожного движения и внимательно относиться к своему здоровью.
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