Автоинспекторы в Химках раздали пешеходам световозвращающие браслеты

В Химках провели акцию о правилах безопасности на дорогах и железнодорожном транспорте. Такие мероприятия помогают информировать граждан о мерах осторожности и способствуют снижению ДТП в городском округе.

Сотрудники Минтранса Подмосковья, Госавтоинспекции и профильных организаций раздали жителям световозвращающие элементы.

«Всем пешеходам раздаем светоотражающие элементы. С их помощью люди становятся заметными на расстоянии 150-170 метров. Без световозвращателя водитель сможет увидеть человека лишь за 30-40 метров, что бывает недостаточным для своевременного торможения. Осенью световой день резко сокращается, что особо повышает значимость таких акций в этот период», — рассказала специалист в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Ирина Циркина.

Школьникам вручили яркие браслеты, а взрослым — практичные сумки-шоперы со светоотражающими вставками. Параллельно проводились разъяснительные беседы о правилах поведения на железнодорожных станциях и опасности перехода путей в неположенных местах.