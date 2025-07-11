Автоинспекторы в Химках напомнили жителям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции и представители кикшеринговых сервисов напомнили жителям о правилах поведения на дороге. Акция прошла в рамках профилактического проекта «Пешеход».

В Химках на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Лавочкина провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов и пользователей электросамокатов. Это одно из самых загруженных мест в городе, где ежедневно фиксируется большой поток людей и транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки совместно с представителями кикшеринговых компаний провели разъяснительные беседы, напомнив участникам движения о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделили использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Во время рейда были выявлены четыре нарушения — все со стороны пользователей самокатов», — отметили инспекторы.

Такие акции проходят регулярно и охватывают различные районы округа, чтобы повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.