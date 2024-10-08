Автоинспекторы в Дмитрове провели урок дорожной безопасности для детей

В рамках акции «Детям Подмосковья — безопасные дороги!» автоинспекторы Дмитровского городского округа организовали занятие по дорожной безопасности для воспитанников одного из детских садов. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности детей о правилах дорожного движения и профилактику травматизма.

Во время занятия полицейские повторили с детьми основные виды пешеходных переходов и правила безопасного перехода проезжей части. Особое внимание было уделено изучению видов и сигналов светофоров, а также дорожных знаков. Для закрепления полученных знаний была проведена викторина «Азбука ПДД», в которой малыши активно участвовали.

Сотрудники ДПС также объяснили важность ношения светоотражающих элементов для маленьких пешеходов, чтобы сделать их более заметными на дороге в темное время суток.

«Цель нашего мероприятия — профилактика травматизма среди юных участников дорожного движения. Чтобы закрепить полученные знания, дети приняли участие в игре „Собери дорожный знак“. Они отлично справились с заданием и смогли рассказать о назначении каждого дорожного знака и о том, где его можно встретить», — отметил один из организаторов занятия.

Завершилось мероприятие знакомством детей с патрульными мотоциклами. Автоинспекторы продемонстрировали в действии световые и звуковые сигналы, вызвав неподдельный интерес у малышей. В качестве подарка каждому ребенку были вручены фликеры, которые помогут им быть более заметными на дороге.

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