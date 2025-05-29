Автоинспекторы в Дмитрове провели урок безопасности для дошкольников

Сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу провели профилактические занятия с воспитанниками детских садов в рамках акции «Внимание — дети!». Цель мероприятия — снизить количество ДТП с участием детей и научить малышей безопасному поведению на дорогах.

Полицейские в доступной форме повторили с ребятами основные правила дорожного движения: виды пешеходных переходов, сигналы светофора, дорожные знаки и порядок перехода улицы. Для закрепления знаний инспекторы организовали викторину «Азбука ПДД» и рассказали о важности ношения световозвращающих элементов.

Особый интерес у детей вызвала игра «Собери дорожный знак», где они успешно справились с заданием и поделились, где встречают эти знаки и что они обозначают.

В конце встречи сотрудники ГИБДД продемонстрировали патрульные мотоциклы, показали работу спецсигналов и подарили детям световозвращающие брелоки — фликеры.

«Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах — важное направление нашей работы. Такие акции помогают с самого раннего возраста объяснять ребятам правила дорожного движения и тем самым предотвращать опасные ситуации. Отдельная благодарность автоинспекторам за их вклад в обучение подрастающего поколения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Мероприятие прошло в рамках региональной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.