Автоинспекторы в Дмитрове провели беседу о безопасности на дорогах

Участие в очередной акции «Родительский патруль» приняли члены отряда юных инспекторов движения «Дружные ребята» Дмитровской школы № 1. Целью мероприятия была профилактика дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Александр Макаров рассказал ребятам о правилах поведения на дороге, а также напомнил о мерах безопасности во время зимних развлечений — катания на санках, тюбингах и коньках.

Члены отряда ЮИД раздали школьникам памятки, рассказывающие о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Такие элементы помогают водителям вовремя заметить пешехода и значительно снижают риск аварийных ситуаций.

Акция «Родительский патруль» регулярно проводится в образовательных учреждениях Дмитровского округа. Глава муниципалитета Михаил Шувалов подчеркнул, что формирование навыков безопасного поведения начинается с детства. «Очень важно, что школьники сами становятся активными участниками этой работы и подают правильный пример своим сверстникам», — отметил он.