Автоинспекторы в Дмитрове провели акцию «Родительский патруль»

Мероприятие проходило на оживленных улицах города с целью повышения безопасности детей на дорогах. Сотрудники окружного управления МВД напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдения правил и мер предосторожности.

Детям и взрослым рассказали о так называемых дорожных ловушках — скрытых опасностях, которые могут подстерегать по пути в школу или домой. Сотрудники Госавтоинспекции объясняли, какие места могут быть особенно опасными, как избегать сложных ситуаций и правильно переходить дорогу. Участникам акции также напомнили о необходимости носить на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы, которые помогают водителям заранее заметить пешеходов и избежать ДТП.

Полицейские провели инструктаж для родителей, подчеркнув, что им нужно обучать детей правилам дорожного движения и своим примером показывать, как вести себя на дорогах.

Жителям Дмитрова вручили памятки с основными правилами дорожного движения, а каждый ребенок получил в подарок световозвращающие браслеты и наклейки, чтобы обезопасить себя при переходе дороги.

Глава городского округа Иван Курданин отметил, что такие акции в городе планируют проводить регулярно. Жители Дмитрова уже положительно оценили «Родительский патруль» и отметили важность подобных мероприятий.