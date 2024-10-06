Автоинспекторы в Дмитрове напомнили школьникам о безопасности на дороге

Автоинспекторы в Дмитрове совместно с инициативной группой родителей провели акцию «Родительский патруль», направленную на проверку соблюдения правил дорожного движения взрослыми и детьми. Ее целью стало повышение осведомленности школьников о безопасности на дорогах и предотвращение возможных опасных ситуаций.

Во время акции организаторы проверили у обучающихся наличие световозвращающих элементов, которые помогают сделать их более заметными для водителей в темное время суток. Также детям была оказана помощь в безопасном переходе дороги, и проведены разъяснительные беседы о «дорожных ловушках», которые могут возникнуть по пути в школу. Особое внимание было уделено правилам поведения при выходе на дорогу из-за припаркованных автомобилей, где существует повышенный риск возникновения аварийных ситуаций.

В завершение мероприятия участники акции получили фликеры и памятки, которые помогут им запомнить основные правила безопасного поведения на дороге.

«Цель акции — доступно разъяснить правила, а также донести до детей смысл — опасности несоблюдения правил», — отметили организаторы. Она получила положительные отзывы от родителей и педагогов, подчеркнувших важность таких мероприятий для формирования культуры безопасного поведения у детей.

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