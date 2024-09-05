Автоинспекторы в Дмитрове напомнили родителям правила перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции в Дмитрове напомнили жителям городского округа правила безопасности дорожного движения. Они рассказали родителям, как правильно перевозить детей в автомобиле и как обезопасить школьников.

В Дмитрове прошла акция «Засветись!». Госавтоинспекторы провели профилактические беседы во дворах и вблизи пешеходных переходов. Специалисты напомнили детям, как правильно переходить дорогу, а также почему нужно пользоваться световозвращающими фликерами.

Родители узнали от инспекторов рекомендации по перевозке детей и о том, что важно повторить с ребенком правила дорожного движения на пути в школу и обратно.

Правоохранители раздали ребятам световозвращающие браслеты, а родителям — информационные памятки. Мероприятие направлено на предотвращение аварий с участие детей.

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