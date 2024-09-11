Автоинспекторы в Дмитрове напомнили детям правила дорожного движения

Единый день профилактики травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!» прошел в Дмитрове. Ученикам напомнили правила дорожного движения и вручили информационные памятки.

Автоинспекторы в Дмитрове навестили ребят во всех образовательных учреждениях. Они рассказали про виды пешеходных переходов, работу регулировщика, правила поведения на проезжей части и «ловушки», которые могут встретиться на пути в школу. Юные инспекторы «Мудрый светофорик» вручили ребятам световозвращающие элементы для дополнительной безопасности в темное время суток.

Школьникам раздали листовки, а те пообещали выучить правила и применить на дороге.

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