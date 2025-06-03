Автоинспекторы в Чехове провели урок безопасности для дошкольников

Дошкольное отделение из школы № 10 в муниципальном округе Чехов присоединилось к региональной акции «Детство безопасности Юид». На мероприятии подрастающему поколению рассказали о правилах безопасности на проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации и сферы образования провели увлекательное и познавательное мероприятие для детей старшей группы «Золотой ключик» и подготовительной группы «Аленушка». Они рассказали юным участникам о важности соблюдения правил безопасного поведения в летний период, когда активность на улице сильно возрастает.

После лекции ребята играли в эстафету, показывая свои навыки езды на самокатах и в сюжетно-ролевую игру, отрабатывая правила безопасного перехода через дорогу.

В заключение дня все получили памятные подарки — световозвращающие браслеты и брелоки, которые помогут им быть ярче и заметнее на дорогах.